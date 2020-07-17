Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внёс изменения в список иностранных программ, чья трансляция разрешена в Украине. Регулятор зафиксировал новую информацию по поводу каналов Viasat History і Viasat Explorer, сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно данным, компания Viasat World Limited, владелец данных телеканалов, обратилась в Нацсовет с просьбой внести изменения в Перечень иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины.

Так, у канала Viasat Explorer сменилось название — на Viasat Explore (CEE). Также оба канала сменили страну-правообладателя — с Королевства Швеции на Королевство Великобритании.

Напомним, в прошлом месяце регулятор обновил в перечне разрешенных программ информацию относительно страны-правообладателя телеканала History.

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