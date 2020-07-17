Сегодня, для того чтобы сделать фото на паспорт в домашних условиях, уже нет необходимости покупать суперсовременное оборудование. Благодаря развитию технического прогресса в области цифровой фотографии фото на документы приемлемого качества можно делать при помощи большинства обычных камер. Более того, сделать фото на паспорт сегодня можно даже при помощи камеры, установленной в смартфоне или подключенной к персональному компьютеру, а затем распечатать это фото дома, не посещая фотоателье. Всё, что для этого необходимо – следовать простым правилам.

Ниже приведён перечень необходимых рекомендаций, которые следует помнить тем, кто делает дома фото на официальный документ. Они будут полезны как для начинающих фотографов, так и для тех, кто уже делает первые шаги в области профессионального изготовления фото на документы.

В каких случаях может понадобиться новое фото на паспорт?

Если в ближайшее время планируется поездка в путешествие необходимо внимательно посмотреть на действующий паспорт, дабы понять, необходимо ли обновить фото в нём. Ответ на этот вопрос может зависеть от страны проживания. Как правило, во многих государствах мира паспорт действителен на протяжении 10 лет, однако в некоторых случаях может понадобиться сделать новую фотографию до истечения срока действия предыдущего документа. Не стоит сильно волноваться – обычная смена причёски не потребует вклейки в документ нового фото. Однако более глубокие изменения внешности, безусловно, потребуют повторной съёмки. Вот список случаев, в которых требуется обновление фотографий:

Значительные изменения внешнего вида владельца паспорта, являющиеся результатом процесса взросления или старения (особенно это касается молодых лиц, которые получили свой паспорт в возрасте 16 лет и должны обновить его через 5 лет вместо 10 лет).

Операция на лице или серьёзная травма (за исключением незначительных косметических процедур).

Значительная потеря или добавления веса.

На лице добавлены (или были выведены) обширные татуировки, добавился или исчез пирсинг.

Как сделать в домашних условиях фото на паспорт

Итак, решение заменить существующее фото в паспорте новым снимком принято. Следуя советам, изложенным ниже, можно избежать распространённых ошибок, а также быть уверенными в том, что новое фото в документе соответствует официальным требованиям.

Размещение камеры и её настройки

Оптимальное расстояние от камеры до объекта составляет два метра. Обязательным требование к фотографиям на все официальные документы является наличие на снимке всего лица, снятого в анфас (часто также требуется, чтобы была видна верхняя часть плеч). Используйте функцию увеличения изображения в камере таким образом, чтобы в кадр попало всё лицо – от подбородка до макушки; при этом снизу и сверху должно оставаться некоторое пространство. Расположите камеру на уровне глаз объекта. Что касается настроек разрешения камеры, то для получения хорошего изображения, подходящего для паспорта, следует выбрать режим 640х480, который присутствует в большинстве современных камер.

Фон и освещение

Фото на документ принято делать на простом однотонном фоне. Фон может быть белым, белоснежным, светло-синим, серым, кремовым – изучите требования для каждого конкретного типа документа. Освещение должно быть таким, чтобы оттенок кожи на фото выглядел естественным. Лучше всего делать фото на паспорт при дневном свете. Если это невозможно, настройте освещение таким образом, чтобы предотвратить появление теней на лице или под ним. Искусственный свет должен исходить из нескольких источников. Если нет возможности использовать вспышку, объект должен располагаться близко к фону, чтобы избежать недостаточной выдержки.

Выражение лица и очки

Выражение лица на фото для документа должно быть естественным – не следует улыбаться, хмуриться или моргать. Объект должен смотреть непосредственно в камеру – так, чтобы были хорошо видны его глаза. Если человек носит очки – их разрешается не снимать при условии, что они не имеют массивной оправы или тонированных линз. Во избежание возникновения бликов на объективе немного наклоните очки вниз или приподнимите камеру немного выше уровня глаз.

Одежда и головной убор

Одежда должна контрастировать с фоном. Если вы не позаботились о правильном выборе одежды заранее, её можно «заменить» непосредственно на снимке, в процессе его редактирования. На голове у снимаемого не должно быть шляпы либо какого-то иного головного убора. Исключения могут делаться лишь для особых головных уборов, которые носятся по религиозным убеждениям. Однако головные уборы, закрывающие лицо, неприемлемы: прежде чем делать снимок, убедитесь в том, что на фото будет хорошо видно лицо – от нижней части подбородка до верхней части лба и от правого края до левого.

Как отредактировать фото в соответствии с размером, стандартным для паспорта

После того как обретён презентабельный внешний вид и сделан идеальный снимок, необходимо сделать обрезку фото на документ в соответствии с размерами, стандартными для паспорта. «Фото на документы Профи» – очень удобный инструмент для редактирования фотографий, который делает обрезку и изменяет размер изображения в соответствии с официальными требованиями. Всё, что необходимо сделать, – это зайти на сайт https://photo-document.ru, скачать и установить программу на компьютер. Затем загрузить фотографию в редактор и следовать дальнейшим инструкциям. «Фото на документы Профи» позволяет редактировать фото для различных типов документов. Также можно настроить цветовой баланс, убрать эффект «красных глаз» или избавиться от теней. Не следует, впрочем, излишне увлекаться «исправлением» недостатков своей внешности: знайте меру, ибо фото, которое было излишне отредактировано, может быть не принято контролирующими органами из-за сильного расхождения с реальной внешностью.

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Сделать электронное фото на паспорт можно в два простых этапа – сделав снимок дома и без проблем отредактировав его в приложении Фото на документы Профи» Таким образом, можно сэкономить деньги на услугах фотографа и освоить программу категории «всё в одном» для подготовки идеальных фотографий для всех видов официальных документов – таких как визы, водительские права, студенческий билет и многие другие.

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