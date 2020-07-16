В «Укртелеком» заявили, что 80% новых абонентов подключаются к тарифу со скоростью 100 Мбит/с

В «Укртелеком» заявили, что 80% новых абонентов подключаются к тарифу со скоростью...

Новые пользователи, подключающиеся к интернету «Укртелеком» в рамках проекта по развитию волоконно-оптической сети доступа в сельских населенных пунктах Украины, в основном выбирают «сотку».

В населенных пунктах, где ранее не было фиксированного интернета, домашние пользователи всё чаще выбирают оптический интернет на скорости 100 Мбит/с. Здесь среди новых абонентов более 80% подключений выполняется именно к стомегабитному тарифному плану. Больше всего приверженцев такой скорости в Винницкой, Запорожской и Хмельницкой областях.

Проект по развитию современной мультисервисной сети по технологии GPON в небольших городах и селах, большинство из которых не имели скоростного фиксированного интернета, «Укртелеком» начал весной, совместно с европейскими партнерами. Он предусматривает развитие оптической телекоминфраструктуры в сельской местности – более 200 населенных пунктов в 13 областях страны в течение двух лет.

В результате строительства новой сети жителям сёл Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Сумской, Ровенской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Луганской областей будет доступен скоростной интернет и другие современные телекоммуникационные услуги, в том числе и Интерактивное ТВ, интернет-телефония. К модернизированной, гигабитной волоконно-оптической сети (GPON), подключаются также объединённые территориальные общины (ОТГ), образовательные и медицинские учреждения, органы местной власти, госпредприятия.

Работы по строительству продолжаются, к ним привлекаются местные и региональные подрядчики. В условиях карантинного периода все работы проводятся с соблюдением противоэпидемических мероприятий, – говорится в сообщении пресс-службы оператора.

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