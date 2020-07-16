С июля 2020 подписчики крупнейшего европейского ОТТ оператора Kartina.TV могут смотреть информационный канал «Медиа Группы Украина» – «Україна 24». Теперь 5 миллионов зрителей в странах Европы и Америки ежедневно получают актуальную и проверенную информацию из первоисточника где бы не находились.

Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиа платформ говорит: «Выведение канала «Україна 24» на новый – международный уровень чрезвычайно важно в реалиях нынешнего времени. После кодирования украинских каналов на спутнике доступ к объективной информации для Украинцев, живущих и путешествующих заграницей, стал более ограниченным. Запуск канала «Україна 24» на ОТТ-платформах является важной задачей для нас. Мы верим, что «Україна 24» сможет занять эту нишу и будем активно продвигать канал на международном рынке».

Напомним, в начале 2019 года «Медиа Группы Украина» заключила контракт с Kartina.TV на ретрансляцию международных версий телеканалов «Украина» и НЛО TV – Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/ NLO TV 2.

«Україна 24» – общенациональный информационный телеканал в формате HD. В проекте приняли участие лучшие специалисты информационной платформы «Сегодня» и телеканала «Украина». Команда имеет опыт масштабного освещения политических, экономических, спортивных и развлекательных событий. Это позволяет создавать для зрителя яркий и содержательный продукт. В центре эфиров также авторские программы известных ведущих и журналистов: Евгения Киселева, Василия Голованова, Тиграна Мартиросяна и Виолетты Логуновой. В социально-важных программах известные и влиятельные гости обсуждают природу, контекст и последствия ключевых событий общественно-политической повестки дня страны.

За полгода с момента запуска телеканал показал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов и продолжает стремится к лидерству в медиапространстве среди информационных каналов страны.

«Теперь многие получат доступ к качественному информационному контенту и честным новостям. Наш канал быстрее всех реагирует на актуальные события, показывает разные точки зрения и всегда сообщает о самом важном. По-другому – никак. «Україна 24» работает ради своих зрителей. И мы рады, что их становится все больше в разных точках мира», – резюмирует главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

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