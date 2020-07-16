В связи с тем, что большая часть стран Европы продолжает страдать от пандемии коронавируса, в руководстве IBC приняли решение провести в этом году мероприятие в цифровом формате.

Об отмене традиционной выставки IBC было объявлено в середине мая – тогда организаторы сослались на «слишком большое количество неясностей», которые мешали проведению мероприятия в Амстердаме. Согласно опросу, проведенному Vewd, до принятия решения об отмене мероприятия лишь 27% регулярных посетителей выставки планировали посетить мероприятие в 2020 году.

Итак, виртуальное мероприятие, получившее название IBC Showcase, пройдёт с 8 по 11 сентября и будет разбито на три секции: Выставка экспонентов, Спонсорская программа презентаций и дискуссий, а также Всестороннее освещение на сайте IBC Daily News новых продуктов, выходящих на рынок.

Мероприятие, проводимое в режиме онлайн, должно дать посетителям возможность пообщаться с другими представителями индустрии, а также открыть для себя новые перспективы – в сети и по запросу.

Программой мероприятия предусмотрено проведение целого ряда бесплатных сессий, в рамках которых виртуальным посетителям будут представлены последние инновации в сфере медиа, развлечений и технологий.

Генеральный директор IBC Майкл Кримп комментирует: «Мы рады возможности представить вам IBC Showcase – онлайн-платформу, которая даст медиа-сообществу возможность для общения. Мы предоставим экспонентам платформу для запуска и демонстрации своих новейших продуктов и услуг, а все остальные представители индустрии смогут получить информацию о передовых технологиях, а также узнать о новейших инструментах и методах для создания и доставки отличного контента. Разумеется, мы бы были очень рады встретиться со всеми вами в этом году вживую в Амстердаме, но вместо этого мы надеемся увидеть вас в режиме онлайн во время IBC Showcase в сентябре».

Традиционные мероприятия в рамках всей отрасли были отложены с момента отмены MWC в марте.

Несмотря на это, Messe Berlin продолжает настаивать на том, что IFA 2020 будет проходить 3-5 сентября в «специальном режиме».

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