Spotify начал работу в Украине. Музыкальный сервис доступен на территории нашей страны с сегодняшнего дня, сообщается на официальном сайте.

Согласно данным, сервис доступен всем пользователям приложения на iOS и Android. Стоимость стандартной подписки составляет $4,99 в месяц, но сервисом можно пользоваться и бесплатно с некоторыми ограничениями и рекламой.

Всего существует четыре варианта подписки: Spotify Premium индивидуальная, для двоих, семейная и студенческая. Их стоимость составляет $4,99, $6,99, $7,99 и $2,49 соответственно.

Отмечается, что кроме Украины Spotify также начал работу в России, Молдове, Казахстане, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. Всего сервис работает на 92 рынках.

Напомним, в январе Spotify разрешил украинцам доступ к веб-версии без VPN.

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