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Процесс выделения каналов, зарезервированных для сторонних вещателей на национальной платформе, предназначенной для коммерческих станций, практически завершён. А значит, радиослушатели на всей территории Германии могут рассчитывать на значительное увеличение количества цифровых радиостанций, которые можно принимать в стандарте DAB+.

Компания Antenne Deutschland, являющаяся провайдером платформы, которая сама запускает на ней шесть радиостанций, и National German Radio в настоящее время ведут переговоры с вещателями с целью заполнения последних двух из 16 позиций, доступных на платформе.

Таким образом, уже известно, что с октября текущего года, помимо шести радиостанций, принадлежащих Antenne Deutschland, на платформе будут вещать следующие восемь станций:

• ANTENNE BAYERN
• Drivers Classic от WIM
• Второй программный формат от группы ENERGY в Германии*
• JOKE FM
• PROFI Radio
• RTL
• ROCK ANTENNE
• TOGGO Radio

«Сформированный пакет станций уже представляет собой отличное сочетание известных брендов и новых игроков. Они сочетают в себе привлекательный контент с солидной экономической поддержкой. Национальное радио в Германии давно созрело и стало реальностью. Спустя почти четыре десятилетия после появления коммерческого радио, в Германии сформировались радиокомпании, национальные радиобренды и выработана мощная система аудио-маркетинга», – заявил Эрвин Линненбах, генеральный директор National German Radio.

В феврале 2020 года компания Antenne Deutschland эксклюзивно выбрала компанию National German Radio GmbH для распределения свободных ёмкостей на первой и единственной национальной цифровой коммерческой платформе стандарта DAB+ – «2nd DAB+ Bundesmux». Объявленный в марте международный конкурс для компаний, заинтересованных в вещании на платформе, близится к завершению.

К концу текущего года – на первом этапе запуска национальной платформы DAB+ компании Antenne Deutschland – почти 67 миллионов человек будет иметь возможность слушать 16 радиопрограмм, вещающих на ней.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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