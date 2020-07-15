Процесс выделения каналов, зарезервированных для сторонних вещателей на национальной платформе, предназначенной для коммерческих станций, практически завершён. А значит, радиослушатели на всей территории Германии могут рассчитывать на значительное увеличение количества цифровых радиостанций, которые можно принимать в стандарте DAB+.

Компания Antenne Deutschland, являющаяся провайдером платформы, которая сама запускает на ней шесть радиостанций, и National German Radio в настоящее время ведут переговоры с вещателями с целью заполнения последних двух из 16 позиций, доступных на платформе.

Таким образом, уже известно, что с октября текущего года, помимо шести радиостанций, принадлежащих Antenne Deutschland, на платформе будут вещать следующие восемь станций:

• ANTENNE BAYERN

• Drivers Classic от WIM

• Второй программный формат от группы ENERGY в Германии*

• JOKE FM

• PROFI Radio

• RTL

• ROCK ANTENNE

• TOGGO Radio

«Сформированный пакет станций уже представляет собой отличное сочетание известных брендов и новых игроков. Они сочетают в себе привлекательный контент с солидной экономической поддержкой. Национальное радио в Германии давно созрело и стало реальностью. Спустя почти четыре десятилетия после появления коммерческого радио, в Германии сформировались радиокомпании, национальные радиобренды и выработана мощная система аудио-маркетинга», – заявил Эрвин Линненбах, генеральный директор National German Radio.

В феврале 2020 года компания Antenne Deutschland эксклюзивно выбрала компанию National German Radio GmbH для распределения свободных ёмкостей на первой и единственной национальной цифровой коммерческой платформе стандарта DAB+ – «2nd DAB+ Bundesmux». Объявленный в марте международный конкурс для компаний, заинтересованных в вещании на платформе, близится к завершению.

К концу текущего года – на первом этапе запуска национальной платформы DAB+ компании Antenne Deutschland – почти 67 миллионов человек будет иметь возможность слушать 16 радиопрограмм, вещающих на ней.

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