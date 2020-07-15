Миллионы домохозяйств в странах Африки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона отныне смогут смотреть новый телеканал, вещающий через спутники SES в режиме FTA, в эфире которого будет транслироваться достоверный и информативный контент о Covid-19.

В эфире телеканала, получившего название Fight Covid-19, будет транслироваться контент, создаваемый такими авторитетными организациями как UNICEF и AFP, а также глобальным социальным предприятием EdTech Potential.com. Миссия канала состоит в предоставление малообеспеченным гражданам и сельским общинам важной информации о том, каким образом можно ограничить распространение вируса.

Телеканал можно смотреть в Украине, а также в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, со спутника Astra 4A, находящегося в орбитальной позиции 5 градусов восточной долготы; в странах Западной Африки канал доступен со спутника Astra 2F, расположенного в позиции 28.2 градусах восточной долготы; жители Эфиопии и соседних с ней стран смогут увидеть канал, настроившись на спутник NSS-12, размещённый в орбитальной позиции 57 градусов восточной долготы; а жителям Филиппин необходимо направлять антенны на спутник SES-9, расположенный в орбитальной позиции 108.2 градуса восточной долготы.

Комментируя это событие, генеральный директор SES Стив Коллар отметил: «За последние несколько месяцев пандемия Covid-19 нарушила привычный ход нашей жизни, и, к сожалению, в ближайшее время она, похоже, никуда не исчезнет. Благодаря глобальному охвату наших спутников мы можем разумно предлагать свои ресурсы, чтобы помочь предоставлять важную информацию уязвимым сообществам по всему миру. Нам очень повезло, что мы можем сотрудничать с UNICEF, AFP и Potential.com, которые готовы предоставить свой контент для этого хорошего дела. Объединив усилия, мы надеемся охватить широкую группу аудиторий надёжным и заслуживающим доверия контентом и внести тем самым свой вклад в замедление темпов распространения Covid-19».

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