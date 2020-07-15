Samsung заявила о готовности работать над технологией 6G. Южнокорейская компания планирует внедрять связь шестого поколения уже в 2028 году, передает ICT-Online.

Согласно данным, в планах компании внедрить 6G уже через восемь лет, а ещё пару лет спустя — запустить его в массовое коммерческое использование.

Отмечается, что разработать связь шестого поколения оказалось проще, чем реализовать переход от 2G до 6G. От нового стандарта ожидают высокой производительности, надежности функционирования и эффективной архитектуры.

Samsung заявила о начале разработок в сфере 6G в июне прошлого года. Исследованиями занядось подразделение Advanced Communications Research Center, являющееся частью Samsung Research.

Напомним, по прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), через 10 лет стандарт связи 5G устареет, а миру потребуется более совершенная технология — 6G, в связи с чем уже к 2028 году стоит ожидать появления первых коммерческих проектов шестого поколения.

Эксперты уже назвали примерную скорость новейшего стандарта сотовой связи. По их мнению, 6G будет в 8 тысяч раз быстрее 5G и сможет развить скорость передачи данных около 1 ТБ/с.

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