Великобритания официально заявила о полном отказе от технологий Huawei в строительстве сетей 5G. Речь идёт не только о запрете закупок нового оборудования китайского производителя, но и о демонтаже уже установленного, передает 3Dnews.

Согласно данным, удаление оборудования Huawei из инфраструктуры 5G потянет примерно на 2 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд долл). На это Британия выделила операторам 7 лет.

Как отметил министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден, такое решение повлечет за собой задержку в развертывании 5G в стране. При этом Британия рекомендует операторам отказаться ещё и от оборудования для фиксированного интернета, произведенного Huawei.

Стоит напомнить, что ещё в январе власти Великобритании разрешили Huawei частично присоединиться к строительству сетей 5G на территории королевства. При этом компания была отгорожена от многих критически важных для Британии сфер.

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