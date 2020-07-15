Во Франции вынесен приговор пяти гражданам за организацию пиратских телетрансляций

Французский суд вынес приговор пяти частным лицам, которые управляли в совокупности 20-ю пиратскими сайтами с нелегальными телетрансляциями. В компании CANAL+ назвали данное решение «важным шагом» на пути к искоренению пиратства на территории Франции, – пишет Broadband TV News.

Судебному приговору предшествовала совместная жалоба, поданная на эти сайты (среди которых, в частности, сайт beinsport-streaming.сom) компаниями CANAL+ Group, beIN SPORTS и RMC Sport.

Исправительный суд в Ренне вынес пятерым злоумышленникам приговор по делу о нелегальном воспроизведении, передаче и распространении через сеть контента, защищённого авторским правом. Руководитель преступной группы был приговорён к лишению свободы на срок 12 месяцев.

Согласно оценке одной из экспертных организаций, девять наиболее популярных сайтов за период с 2014 по 2017 год могли посетить более 7.5 миллиона пользователей. Администраторы пиратских ресурсов получали доход за счёт показа рекламных баннеров.

Директор отдела защиты контента в компании CANAL+ Group Селин Бойер отметила: «Решение суда в Ренне в очередной раз подтвердило тот факт, что CANAL+ Group является приверженцем жёсткой борьбы с пиратством – крайне негативным явлением, которое оказывает воздействие на всю спортивную экосистему – начиная от профессионального до любительского спорта, а также на всю индустрию медиа и платного телевидения».

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