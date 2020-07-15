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Во Франции вынесен приговор пяти гражданам за организацию пиратских телетрансляций

Борис Скуратовский
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Теле ТВ пиратство

Французский суд вынес приговор пяти частным лицам, которые управляли в совокупности 20-ю пиратскими сайтами с нелегальными телетрансляциями. В компании CANAL+ назвали данное решение «важным шагом» на пути к искоренению пиратства на территории Франции, – пишет Broadband TV News.

Судебному приговору предшествовала совместная жалоба, поданная на эти сайты (среди которых, в частности, сайт beinsport-streaming.сom) компаниями CANAL+ Group, beIN SPORTS и RMC Sport.

Исправительный суд в Ренне вынес пятерым злоумышленникам приговор по делу о нелегальном воспроизведении, передаче и распространении через сеть контента, защищённого авторским правом. Руководитель преступной группы был приговорён к лишению свободы на срок 12 месяцев.

Согласно оценке одной из экспертных организаций, девять наиболее популярных сайтов за период с 2014 по 2017 год могли посетить более 7.5 миллиона пользователей. Администраторы пиратских ресурсов получали доход за счёт показа рекламных баннеров.

Директор отдела защиты контента в компании CANAL+ Group Селин Бойер отметила: «Решение суда в Ренне в очередной раз подтвердило тот факт, что CANAL+ Group является приверженцем жёсткой борьбы с пиратством – крайне негативным явлением, которое оказывает воздействие на всю спортивную экосистему – начиная от профессионального до любительского спорта, а также на всю индустрию медиа и платного телевидения».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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