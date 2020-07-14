Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети. В течение июня оператор расширил свою сеть четвёртого поколения в 19 областях Украины. Это позволило предоставить доступ к скоростному интернету около 110 тысячам жителей в еще 115 населенных пунктах нашей страны.
В частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в следующих населенных пунктах:
- Волынская: Борзова.
- Днепропетровская: Первомайское, Хорошево, Марьинка, Покровское, Елизаветовка, Шахтерское.
- Донецкая: Яковлевка, Николаевка, Подольское, Красное, Новгородское, Дылеевка, Благодатное, Ямполь, Новотроицкое, Новопавловка.
- Житомирская: Высокое, Ставище, Осиповка, Хомутец, Дубровка, Попельня, Макаровка, Андрушки, Малые Кошарища, Березина, Гадзинка, Калиновка, Новая Выгода, Лагульск, Варваровка, Тетерка, Улашановка, Болярка, Андреевка, Муравня, Чуднов.
- Закарпатская: Нересница, Вышоватый.
- Запорожская: Речное.
- Киевская: Безугляки, Фурсы, Чмыровка, Глыбочка, Трилесы, Королевка, Бортники, Ксаверовка, Шнуров Лес.
- Кировоградская: Новополяна, Треповка, Копани, Глубокая Балка, Новотреповка, Спасо-Мажаровка, Долино-Каменка, Карловка.
- Луганска: Артема, Петропавловка.
- Львовская: Хватов, Олесько.
- Николаевская: Мигия, Грушевка.
- Одесская: Маслово, Белка, Долинское, Малиновка, Бараново, Сухомлиново.
- Полтавская: Климовка, Нехвороща, Пальчикивка, Уманцевка, Гутыревка, Келебердовка, Кишеньки, Светлогорск, Новоореховка, Зубенки, Иващенки.
- Ровенская: Бранев, Свитанок, Остров, Заболотье, Вересневое, Великая Омеляна.
- Сумская: Бачевск, Толстодубово, Вильшана, Вехово, Кореневое, Новослободское.
- Тернопольская: Круголец, Шумбар, Темногайцы, Малые Загайцы, Большие Загайцы, Шумск, Онишкивци, Рохманов.
- Харьковская: Каменка, Новоселовка.
- Черкасская: Кононивка, Вишневое, Тыновка.
- Черновицкая: Анадолы, Атаки, Михайловка, Тарашаны, Дымка, Петричанка, Привороки.
Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.
В целом, во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.
Напомним, в июне операторы сотовой связи приступили к обмену частотами в диапазоне 900 МГц. Рефарминг позволит организовать полноценное покрытие связью 4G по всей стране.