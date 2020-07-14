Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети. В течение июня оператор расширил свою сеть четвёртого поколения в 19 областях Украины. Это позволило предоставить доступ к скоростному интернету около 110 тысячам жителей в еще 115 населенных пунктах нашей страны.

В частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в следующих населенных пунктах:

Волынская : Борзова.

: Борзова. Днепропетровская : Первомайское, Хорошево, Марьинка, Покровское, Елизаветовка, Шахтерское.

: Первомайское, Хорошево, Марьинка, Покровское, Елизаветовка, Шахтерское. Донецкая : Яковлевка, Николаевка, Подольское, Красное, Новгородское, Дылеевка, Благодатное, Ямполь, Новотроицкое, Новопавловка.

: Яковлевка, Николаевка, Подольское, Красное, Новгородское, Дылеевка, Благодатное, Ямполь, Новотроицкое, Новопавловка. Житомирская : Высокое, Ставище, Осиповка, Хомутец, Дубровка, Попельня, Макаровка, Андрушки, Малые Кошарища, Березина, Гадзинка, Калиновка, Новая Выгода, Лагульск, Варваровка, Тетерка, Улашановка, Болярка, Андреевка, Муравня, Чуднов.

: Высокое, Ставище, Осиповка, Хомутец, Дубровка, Попельня, Макаровка, Андрушки, Малые Кошарища, Березина, Гадзинка, Калиновка, Новая Выгода, Лагульск, Варваровка, Тетерка, Улашановка, Болярка, Андреевка, Муравня, Чуднов. Закарпатская : Нересница, Вышоватый.

: Нересница, Вышоватый. Запорожская : Речное.

: Речное. Киевская : Безугляки, Фурсы, Чмыровка, Глыбочка, Трилесы, Королевка, Бортники, Ксаверовка, Шнуров Лес.

: Безугляки, Фурсы, Чмыровка, Глыбочка, Трилесы, Королевка, Бортники, Ксаверовка, Шнуров Лес. Кировоградская : Новополяна, Треповка, Копани, Глубокая Балка, Новотреповка, Спасо-Мажаровка, Долино-Каменка, Карловка.

: Новополяна, Треповка, Копани, Глубокая Балка, Новотреповка, Спасо-Мажаровка, Долино-Каменка, Карловка. Луганска : Артема, Петропавловка.

: Артема, Петропавловка. Львовская : Хватов, Олесько.

: Хватов, Олесько. Николаевская : Мигия, Грушевка.

: Мигия, Грушевка. Одесская : Маслово, Белка, Долинское, Малиновка, Бараново, Сухомлиново.

: Маслово, Белка, Долинское, Малиновка, Бараново, Сухомлиново. Полтавская : Климовка, Нехвороща, Пальчикивка, Уманцевка, Гутыревка, Келебердовка, Кишеньки, Светлогорск, Новоореховка, Зубенки, Иващенки.

: Климовка, Нехвороща, Пальчикивка, Уманцевка, Гутыревка, Келебердовка, Кишеньки, Светлогорск, Новоореховка, Зубенки, Иващенки. Ровенская : Бранев, Свитанок, Остров, Заболотье, Вересневое, Великая Омеляна.

: Бранев, Свитанок, Остров, Заболотье, Вересневое, Великая Омеляна. Сумская : Бачевск, Толстодубово, Вильшана, Вехово, Кореневое, Новослободское.

: Бачевск, Толстодубово, Вильшана, Вехово, Кореневое, Новослободское. Тернопольская : Круголец, Шумбар, Темногайцы, Малые Загайцы, Большие Загайцы, Шумск, Онишкивци, Рохманов.

: Круголец, Шумбар, Темногайцы, Малые Загайцы, Большие Загайцы, Шумск, Онишкивци, Рохманов. Харьковская : Каменка, Новоселовка.

: Каменка, Новоселовка. Черкасская : Кононивка, Вишневое, Тыновка.

: Кононивка, Вишневое, Тыновка. Черновицкая: Анадолы, Атаки, Михайловка, Тарашаны, Дымка, Петричанка, Привороки.

Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

В целом, во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.

Напомним, в июне операторы сотовой связи приступили к обмену частотами в диапазоне 900 МГц. Рефарминг позволит организовать полноценное покрытие связью 4G по всей стране.

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