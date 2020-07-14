Развлекательный телеканал «Сонце», принадлежащий «Солар Медіа», отреагировал на информацию касательно требований медиагрупп исключить из телепакетов операторов платного телевидения каналы, которые осуществляют некодированное спутниковое вещание.

Компания «Солар Медіа», как владелец канала «Сонце», направила официальное обращение в Интернет Ассоциацию Украины (ИнАУ). В письме, подписанном гендиректором Кристиной Хлапониной, озвучена просьба оказать поддержку каналу, доступ к которому пытаются ограничить крупные украинские медиагруппы.

«Используя свое положение, медиагруппы заставляют операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги исключить из сетей телеканал Сонце . В противном случае провайдеры будут лишены прав на контент ведущих медиагрупп. Происходит это следующим образом: провайдеры получают письмо о расторжении договора с лидерами рынка в одностороннем порядке, а в устной форме выдвигается ультиматум, что это письмо вступит в силу, если провайдер откажется исключить телеканал Сонце из своей сети к соответствующей дате. При этом в качестве мотива данного ультиматума провайдерам открыто приводится цель – заставить Сонце закодировать свой сигнал на спутнике», – говорится в обращении канала.

Руководство «Солар Медіа» считает такие действия недопустимым вмешательством в деятельность независимого телеканала, нарушением условий честной конкуренции, дискриминации одного типа распространения телесигнала за счёт других типов и в целом – вопиющим примером шантажа. Телеканал просит ИнАУ направить данную информацию в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации и в другие государственные органы законодательной и исполнительной власти.

Напомним, вчера провайдер платного телевидения Сеть Ланет заявил о давлении со стороны 1+1 media, целью которого является принуждение оператора исключить из сети ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде.

В свою очередь в 1+1 media в комментарии изданию НВ Бизнес опровергают все обвинения со стороны провайдера. «Группа 1+1 media не может влиять на деятельность провайдеров, а договор с Ланет пришлось расторгнуть, чтобы провести переговоры по пересмотру коммерческих условий сотрудничества», – говорится в сообщении.

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