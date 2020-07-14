Сеть Ланет предоставила ответ на комментарий «1+1 media», в котором медиахолдинг обвинил провайдера в некорректном освещении ситуации.

14 июля 2020 года на новостном сайте «НВ» и на некоторых других ресурсах появились статьи с заявлением «1+1 media», в которых медиагруппа якобы опровергает информацию о давлении на провайдеров.

В своем ответе «1+1 media» отметили, что отправили письмо о расторжении договора с целью инициировать переговоры о пересмотре коммерческих условий сотрудничества с Сетью Ланет. Также «плюсы» утверждают, что Сеть Ланет, как провайдер, не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается о всех своих активных абонентов.

В договоре на передачу прав провайдера есть пункт, который позволяет телеканалу провести аудит и проверить количество абонентов. Однако «1+1 media» ни разу не обращались к Сети Ланет относительно проведения такого аудита. Также медиагруппа не сообщала Сети Ланет о фактах, которые могли бы подтвердить неконтролированность абонбазы.

Ни телефонным звонком, ни каким-либо другим способом «1+1 media» не приглашали Сеть Ланет к переговорам о внесении изменений в коммерческие условия договора. Соответственно, Сеть Ланет просит медиахолдинг «1+1 media» объявить причины пересмотра условий договора посреди периода его действия (календарного года), ведь такой информации нам не предоставили.

Также «плюсы» обвинили Сеть Ланет в нарушении условий конфиденциальности договора при публикации скан-копии письма о прекращении сотрудничества. Однако провайдер никоим образом не нарушил условия, поскольку никаких договоров не публиковал.

Факт давления украинских медиагрупп, в том числе и «1+1 media», на деятельность провайдеров может подтвердить и телеканал «Сонце», который обратился к ИнАУ с соответствующим письмом, которое опубликовано на официальном сайте ИнАУ.

Напомним, вчера в Сети Ланет заявили о давлении «1+1 media» на провайдеров кабельного телевидения.

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