Учёные проверили воздействие радиоволн 4G и 5G на рыбах. Специалисты установили, что радиоволны частотой 3,5 ГГц практически безвредны, передает Телеспутник.

Согласно данным, эксперимент провели биологи Университета Орегона в США. Они две недели облучали икру рыб данио-рерио радиоволнами сетей 4G и 5G. После этого икринки проверили на наличие морфологических и поведенческих изменений.

Изучение показало, что на уровень смертности, морфологию и реакцию на свет облучение никак не повлияло. Однако, отметили учёные, радиоволны могли вызвать изменения на молекулярном уровне, которые проявятся позже.

В целом же, по данным исследователей, радиоволны частоты 3,5 ГГц обладают достаточно мягким воздействием, за исключением небольшого эффекта подавления сенсомоторных функций.

Напомним, в прошлом месяце американские исследователи представили окончательные данные анализа отчётов о воздействии 5G на здоровье человека. Учёные признали все теории о негативном влиянии технологии фейком.

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