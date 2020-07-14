Китай отправил в космос новый телекоммуникационный спутник. Космический аппарат APStar-6D был доставлен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March-3B, передает Телеспутник.

Согласно данным, спутник разработала Китайская академия космических технологий. APStar-6D предназначен для предоставления услуг ШПД и для связи с воздушными и морскими судами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что входит в состав первой китайской глобальной системы широкополосной спутниковой связи с высокой пропускной способностью. Владельцем аппарата является компания APT Mobile SatCom Limited.

Напомним, в мае Китай запустил два коммуникационных спутника — Xingyun-2 01 и Xingyun-2 02. Космические аппараты предназначены для тестирования технологий интернета вещей.

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