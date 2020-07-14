На MEGOGO появились первые аудиокниги собственного производства. Медиасервис будет держать фокус на современной украинской литературе, а также новинках украинских издательств. Количество таких аудиокниг будет увеличиваться почти каждую неделю.

Первыми аудиокнижками собственного производства стали сборники краткой прозы «Можливо, завтра» и «Безодня» украинской писательницы и режиссера Марыси Никитюк, которая, собственно, их и озвучила. Уже до конца июля библиотеку MEGOGO пополнят ещё около 10 новых аудиокниг.

«Ещё осенью прошлого года, как только мы начали развивать направление аудиокниг, то увидели, что украинского аудиоконтента достаточно немного. И уже тогда мы начали переговоры и планирование по поводу его создания собственными силами. Озвучивать книги будут, как профессиональные дикторы, так и авторы книг. Кроме них, к нашей продакшн-команде мы привлекли звукорежиссёров и продюсеров производства. Поэтому отныне всем желающим будет доступен уникальный и качественный аудиоконтент с удобным функционалом», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Собственные аудиокниги будут преимущественно по поштучной продаже.

Напомним, MEGOGO Audio – это недавно созданное направление MEGOGO, которое имеет около 7000 аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. С самого начала раздел «Аудио» был доступен для пользователей приложения MEGOGO на смартфонах. Все подкасты на MEGOGO абсолютно бесплатные, даже для незарегистрированных пользователей. Большинство аудиокниг доступны по основной подписке MEGOGO, а некоторые – по поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам. Кроме того, доступно определенное количество бесплатного книжного аудиоконтента.

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