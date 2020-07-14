«Медиа Группа Украина» считает незаконным конкурс на управление активами мадиахолдинга Курченко

В «Медиа Группе Украина» считают, что конкурс Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на управление активами «Украинского медиа холдинга» (УМХ) Сергея Курченко не соответствует нормам закона «О телевидении и радиовещании». По мнению представителей медиагруппы, такой конкурс является ничем иным, как скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законодательством Украины.

В «Медиа Группе Украина» также заявляют, что, кроме этого, условия конкурса не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные законом «О телевидении и радиовещании», в частности о структуре собственности телерадиоорганизации.

«Итак, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставления права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены. Передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг «Украинского Медиа Холдинга» должно происходить согласно нормам действующего законодательства Украины», – говорится в пресс-релизе «Медиа Группы Украина».

Ранее компания «1+1 Интернет», входящая в группу «1+1 media», подала документы на участие в конкурсе АРМА на управление активами УМХ.

Напомним, в начале июля «Медиа Группа Украина» приступила к объединению видеосервиса OLL.TV и оператора спутникового телевидения Xtra TV.

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