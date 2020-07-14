Сделать слайд-шоу достаточно легко – однако так ли легко сделать его идеальным? Профессионалы, имеющие многолетний опыт создания видео из картинок, понимают, что в хорошем слайд-шоу должен быть соблюдён баланс между завлекающими сообщениями и захватывающими визуальными эффектами. Взяв необходимое количество текста, анимации и музыки, добавив к этому картинки, любой пользователь может на уровне эксперта создавать слайд-шоу для нужд бизнеса, к праздникам или же просто ради удовольствия. Авторы профессиональной программы для создания слайд-шоу ФотоШОУ PRO составили пять рекомендаций, благодаря которым процесс преобразования картинок в видео станет гораздо проще.

1 Что? Где? Когда?

Прежде чем приступать к работе над созданием слайд-шоу, подумайте над тем, где вы планируете его презентовать – или же каким образом вы планируете им делиться с другими людьми. Если вы планируете показывать его в сети своим друзьям, которые смогут ставить его на паузу, внимательно читать текст, не обращая внимание на мелкие ошибки, вы можете проявить большую степень свободы, экспериментируя согласно рекомендациям из данного руководства. Однако, если вы желаете узнать, как создать видео из картинок, которое затем можно будет показать вживую своим клиентам, своему классу или какой-нибудь другой привередливой аудитории, вам необходимо заранее убедиться в том, что в вашем слайд-шоу всё на своём месте, а само видео воспроизводится плавно и без заминок. Если вы планируете представлять слайд-шоу вживую, если оно будет запускаться где-либо автоматически, если оно подготовлено для профессионалов – постарайтесь показать его заранее своим самым честным друзьям. Их отзывы должны вам помочь понять, насколько ваше творение подходит для показа на важном мероприятии.

2 Не растягивайте

Краткость – сестра таланта. Не забывайте данное изречение при подготовке слайд-шоу. Идеальный хронометраж для такого контента – от трёх до пяти минут. Представляя слайд-шоу лично, вы, конечно же, можете задержать внимание аудитории на более длительный промежуток времени, однако зрители в сети, скорее всего, отключатся уже через несколько минут.

Ещё один совет – ограничьтесь для каждого слайда одной «мощной» фотографией. Помните о том, что в процессе просмотра слайдов люди будут слушать ваш рассказ и читать текст в рамках. Соответственно, такое ограничение количества фотографий поможет им сохранять концентрацию внимания. Это также будет способствовать тому, что вы будете показывать лучший материал и сможете создать более качественную подборку.

Если слайд-шоу делается для поддержки вашего бизнес-проекта, вы всегда можете предоставить дополнительную информацию в отдельном файле, который можно рассылать вместе со слайд-шоу. Это позволит убрать из самого слайд-шоу всё второстепенное, а ваша аудитория сможет запомнить всё самое главное по итогам презентации.

3 Сюжетная линия

Создавая видео из картинок, помните о том, что вы рассказываете историю. Убедитесь в том, что ваши слайды расположены в правильном порядке и что каждый из них рассказывает что-то новое. Если вы создаёте слайд-шоу, посвящённое важному событию – такому, как свадьба или памятная дата – вы можете разместить фото либо в хронологическом порядке, либо в соответствии с событиями из жизни.

Визуальные эффекты при переходах от кадра к кадру являются эффективным инструментом, помогающим усилить драматический эффект между слайдами. Однако помните о необходимости знать меру и не увлекайтесь слишком вызывающими анимационными вставками, дабы не отвлечь внимание аудитории от чего-то более важного.

4 Внешний вид, ощущение, звучание

Адаптация – ключ к созданию видео из картинок, которые будут запоминаться и выделяться на общем фоне. Многие программы для создания слайд-шоу, такие как ФотоШОУ, позволяют выбрать профессионально разработанный шаблон и немного изменить в соответствии со своим вкусом. В первую очередь подумайте о выборе шрифта: от консервативного до уникального, опробуйте разные шрифты, пока не найдёте тот, который бы соответствовал настроению, которое вы пытаетесь передать.

Вы не сможете по-настоящему овладеть мастерством создания слайд-шоу до тех пор, пока не научитесь правильно подбирать музыку к нему. Выберите одну или две мелодии, которые в наибольшей степени соответствуют настроению и содержанию вашего слайд-шоу. Наиболее подходящим местом для поиска необходимой мелодии часто является ваше программное обеспечение, в котором должны присутствовать опции звука. В противном случае попробуйте подыскать музыку, не требующую уплаты роялти, которую можно найти во многих источниках через поиск Google.

Если у вас есть логотип, вы можете применить его цвета к шаблонам слайдов, создав тем самым брендирование слайд-шоу. Вы можете также пойти ещё дальше, разместив уменьшенную версию вашего логотипа в углы слайдов.

5 Генеральная репетиция

В конечном итоге приходит время тщательной проверки созданного слайд-шоу, которая покажет – все ли картинки и текстовые сообщения на месте, включается ли музыка и так далее. Постарайтесь при этом запускать слайд-шоу точно так же, как вы это будете делать во время настоящей презентации, чтобы убедиться в том, что картинки сменяют друг друга с нужной скоростью, а все функции работают. Данная «генеральная репетиция» также даёт идеальный шанс для того, чтобы попрактиковаться в чтении лекции – если это необходимо. Наконец, если у вас есть доступ к месту проведения будущей презентации, вы можете провести «генеральную репетицию» там, дабы вовремя выявить возможные проблемы с громкостью звука, плохой связью, неполадками проектора, отсутствием удлинителей и т.д. Поверьте – это не будет лишним! Однако даже если вы всего лишь размещаете слайд-шоу в интернете или рассылаете по электронной почте, его всё же стоит хотя бы раз просмотреть самому от начала до конца – дабы убедиться в том, что всё настроено идеально.

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