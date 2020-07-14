Сообщение ООО «Сеть Ланет» в 1+1 media называют некорректным, манипулятивным и таким, что не соответствует действительности.

В ответ на заявление ООО «Сеть Ланет» от 12 июля 2020 года сообщаем, что информация, обнародованная в обращении компании, не соответствует действительности, является некорректной и манипулятивной. Действительно, группа 1+1 media, как один из крупнейших индустриальных игроков, открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности, за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении образом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности.

Группа 1+1 media действительно отправила указанное письмо от 23 июня 2020 года (исх. № 181151) с целью проведения переговоров относительно пересмотра коммерческих условий сотрудничества с ООО «Сеть Ланет». У нас есть факты, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается о всех своих активных абонентах. Очень странно, что ООО «Ланет» отреагировал только сейчас на письмо от 23 июня и в такой форме. К тому же опубликовав скан-копию письма вопреки положениям соглашения о конфиденциальности. Хотим отметить, что руководство компании «Ланет» не контактировало официально по поводу полученного письма с группой 1+1 media. Были попытки одного из акционеров ООО «Сеть Ланет» связаться с руководством медиагруппы, но в конце концов это закончилось появлением такого странного по содержанию заявления после многолетнего плодотворного партнерства.

Со своей стороны хотим отметить, что и дальше заботимся о чистоте отношений между правообладателями и провайдерами и о развитии рынка. У нас есть информация, что с 01 сентября кодируются каналы группы «Континент ТВ» (Трофей, Терра, Наука, Фауна). Также уточняется дата кодирования каналов Niki Kids, Niki Junior, EU Music, XSport. Мы поддерживаем стремление отрасли развиваться и выходить на новый уровень развития рынка платного телевидения.

Кроме того, сообщаем, что аналогичные письма были отправлены еще нескольким провайдерам, со всеми ними, в отличие от «Ланет», ведутся переговоры в конструктивном русле.

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