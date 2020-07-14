Ситуация между 1+1 media и Мережа Ланет, которая разразилась на этой неделе — очень поучительна с точки зрения диджитал-инструментария и технологий.

Ланет vs 1+1 vs Ланет выставляют по очереди друг против друга претензии.

Не вдаюсь в суть внутриотраслевых прений, парадокс ситуации в другом. Ланет может себе позволить публично выступить против заведомо сильного оппонента и требовать правды, справедливости, даже сатисфакций. Просто потому что может себе это позволить.

У компании:

✅ прокачанный и сильный бренд;

✅ армия лояльных клиентов/абонентов;

✅ приложение Lanet.TV из PlayMarket устанавливалось более 1 000 000 раз

✅ прокачанные страницы в социальных сетях с сотнями тысяч подписчиков:

Мережа Ланет — 247 413 подписчика;

Lanet.TV – 329 474 подписчика

Против :

1+1 – 879 638 подписчиков;

1+1 Media – 48 645 подписчиков;

1+1 Video – 14 381 подписчик

Сніданок з 1+1 – 314 366 подписчика;

ТСН – 1 883 924 подписчика;

ТСН Тиждень – 362 413 подписчика;

Конфликт интересен СМИ и отрасли, не потому что это просто конфликт, а потому что грамотно выстраивается оборона, коммуникации и процессы вокруг.

Рано или поздно 1+1 и Ланет договорятся между собой и помирятся. Как ранее с сетью Ланет ссорилась ИнтерМедиаГруппа и эта новость обсуждалась в публичной плоскости. Телеканалы были отключены, а после длительных переговоров снова попали в состав программной услуги.

Выводы напрашиваются сами собой:

➡ если у вас нет сильных digital-инструментов – на рынке вас просто скушают! И не обляпаются;

➡ участников рынка, которые отмалчиваются в окопе и наблюдают как ругаются сильные игроки — будут кушать и первые и вторые после того как помирятся и договорятся;

➡ экономьте на диджитал-развитии и стратегиях далее, вас никому не будет жалко, о ситуации с вами просто не узнают.

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