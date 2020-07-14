Ситуация между 1+1 media и Мережа Ланет, которая разразилась на этой неделе — очень поучительна с точки зрения диджитал-инструментария и технологий.
Ланет vs 1+1 vs Ланет выставляют по очереди друг против друга претензии.
Не вдаюсь в суть внутриотраслевых прений, парадокс ситуации в другом. Ланет может себе позволить публично выступить против заведомо сильного оппонента и требовать правды, справедливости, даже сатисфакций. Просто потому что может себе это позволить.
У компании:
✅ прокачанный и сильный бренд;
✅ армия лояльных клиентов/абонентов;
✅ приложение Lanet.TV из PlayMarket устанавливалось более 1 000 000 раз
✅ прокачанные страницы в социальных сетях с сотнями тысяч подписчиков:
Мережа Ланет — 247 413 подписчика;
Lanet.TV – 329 474 подписчика
Против :
1+1 – 879 638 подписчиков;
1+1 Media – 48 645 подписчиков;
1+1 Video – 14 381 подписчик
Сніданок з 1+1 – 314 366 подписчика;
ТСН – 1 883 924 подписчика;
ТСН Тиждень – 362 413 подписчика;
Конфликт интересен СМИ и отрасли, не потому что это просто конфликт, а потому что грамотно выстраивается оборона, коммуникации и процессы вокруг.
Рано или поздно 1+1 и Ланет договорятся между собой и помирятся. Как ранее с сетью Ланет ссорилась ИнтерМедиаГруппа и эта новость обсуждалась в публичной плоскости. Телеканалы были отключены, а после длительных переговоров снова попали в состав программной услуги.
Выводы напрашиваются сами собой:
➡ если у вас нет сильных digital-инструментов – на рынке вас просто скушают! И не обляпаются;
➡ участников рынка, которые отмалчиваются в окопе и наблюдают как ругаются сильные игроки — будут кушать и первые и вторые после того как помирятся и договорятся;
➡ экономьте на диджитал-развитии и стратегиях далее, вас никому не будет жалко, о ситуации с вами просто не узнают.