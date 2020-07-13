Европейский суд принял решение касательно действий YouTube в отношении пользователей, занимающихся пиратством. Суд снял с видеохостинга обязательство предоставлять правообладателям данные пиратов, передает DW.

Согласно данным, теперь YouTube не должен раскрывать информацию о пользователях, нелегально размещающих контент, по требованию правообладателя. Платформа обязана раскрыть только почтовый адрес пиратов, но не их IP-адреса или номера телефонов.

Как известно, спор касательно разглашения/неразглашения данных возник между YouTube и немецкой кинокомпанией Constantin Film. В 2013 и 2014 годах пользователи видеохостинга нелегально разместили на платформе два фильма Scary Movie 5 та Parker. Кинокомпания запросила у видеосервиса данные нарушителей, но последний отказал. В итоге суд Германии обратился в Европейский суд с просьбой разрешить данный конфликт.

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