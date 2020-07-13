В США провайдера Frontier Northwest оштрафовали на 900 тысяч долларов. Компания обманывала абонентов, взимая с них скрытые дополнительные сборы, передает Кабельщик.
Согласно данным, штраф на провайдера наложила прокуратура штата Вашингтон после того, как получила более 600 жалоб на незаконные действия компании, и открыла расследование.
В ходе расследования выяснилось, что Frontier Northwest вводил в заблуждение своих клиентов, не раскрывая им информацию о дополнительных сборах. Кроме того, провайдер предоставлял неправдивую информацию касательно скорости интернета.
Frontier Northwest получил штраф в размере 900 000 долларов. Большая часть этих денег пойдет на возмещение ущерба клиентам.
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