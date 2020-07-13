Nokia создала новую сетевую операционную систему. Компания работала над Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS совместно с мировыми техногигантами, в числе которых и Apple, передает Код Дурова.

Как заявили в Nokia, новая ОС является первой в своем роде, поскольку была разработана на новейших микросервисах. В скором времени операционная система будет развернута в одном из облачных центров обработки данных Apple.

«Кроме того, компания Nokia представила ряд инструментов Nokia FSP. Nokia FSP предоставляет набор инструментов, которые необходимы поставщикам облачных услуг для реализации сетевых операций на основе сетевых намерений и стратегии. FSP предназначен для построения, развертывания и контроля всей сети центра обработки данных на основе мощной архитектуры сетевого уровня», — пишет ресурс.

Напомним, в прошлом месяце появилась информация о том, что власти США могут поглотить компании Nokia и Ericsson, чтоб усилить конкурентную борьбу с Huawei.

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