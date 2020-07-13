TikTok—сериал «ВСЕ Є: Screenlove» можно посмотреть на новом канале @kyivstar_official, который менее, чем за 3 недели, собрал более 13 тысяч подписчиков и более 120 тысяч отметок «лайк».

Героями сериала стали звезда телесериала «Школа», блоггер Лиза Василенко и участник Х-фактора, танцор и музыкант Миша Соколовский. Они же запустили в TikTok совместный челендж #танцівшафі под саундтрек от Kadnay.

«У Киевстар уже есть опыт создания своего сериала «Киевская звезда» для YouTube—канала. А теперь мы решили освоить новый формат и платформу. Выход на TikTok дает Киевстар возможность поддерживать связь с более молодой аудиторией, стать ближе благодаря коммуникации, интересной для поколений Z и A («альфа»). Это возможность еще больше углубиться в создание креативного видео-контента собственного производства и знакомить с помощью развлекательного контента с нашими услугами и продуктами», — комментирует Павел Даниман, маркетинг-директор компании Киевстар.

«ВСЕ Є: Screenlove» — это 11-серийный сериал, созданный в жанре скринлайф. Это значит, что события разворачиваются на экранах смартфонов героев. Потому сериал снимался в основном на смартфон. Длительность каждой серии – 60 секунд.

Сериал вышел в рамках масштабной кампании оператора о преимуществах тарифов с безлимитным мобильным интернетом для всех популярных сервисов: видео, музыки, онлайн игр, социальных сетей и др.

Идея и креативная концепция — Serviceplan.

Режиссер-оператор – Артур Кожевник.

Сценарист – Кирилл Тимченко.

Производство — Family Production.

Съемки длились 2 дня в период карантина и происходила с соблюдением всех мер безопасности: проводилось ПЛР-тестирование всех участников съемочного процесса, использовались маски, перчатки, санитайзеры и др. Постпродакшн длился почти месяц.

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