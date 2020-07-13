lifecell запускает услугу широкополосного доступа к интернету. По предварительным данным, подключить домашний интернет от оператора можно будет уже с сегодняшнего дня, передает ITC.ua.

Согласно данным, оператор предлагает интернет со скоростью до 500 Мбит/с за 100 грн в месяц до своих абонентов и за 150 грн в месяц для клиентов других операторов.

Кроме того, по аналогии с одним из лидеров рынка — Киевстаром — lifecell предлагает услуги мобильной связи и домашнего интернета в рамках одного тарифа. Оплата будет производиться с баланса мобильного счета, само подключение услуги бесплатное.

Отмечается, что на сайте lifecell заявлено подключение только по одному адресу в Киеве. Вероятно, оператор ещё не успел дополнить раздел, и на самом деле в дальнейшем охват будет более широким.

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