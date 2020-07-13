Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) полностью закрыла задолженность перед АО «Евроньюз». Стороны подписали акт о сверении взаимных расчетов 10 июля, сказано на сайте Общественного.

Согласно данным, теперь «Евроньюз» обязуется подать все необходимые заявления для закрытия всех судебных дел в течение трёх дней после получения последнего платежа. К слову, сумма задолженности НОТУ составляла 10,5 миллионов евро.

Напомним, этот долг вещатель получил по наследству от Национальной телекомпании Украины как ее последователь. В результате имущество Общественного было арестовано, а работа национальных и региональных каналов, диджитал-платформ и каналов радио блокирована.

В конце мая Хозяйственный суд Киева принял решение о приостановке принудительного взыскания средств с НСТУ и назначил очередное заседание на 5 июня. Однако «Евроньюз», не дождавшись решения суда, 1 июня обращается в орган с просьбой вернуть исполнительный документ и предоставить НСТУ возможность самостоятельно вернуть долг.

Таким образом арест с имущества Общественного вещателя был снят. НСТУ приступила к погашению задолженностей перед «Евроньюз» в начале июня и пообещала завершить выплаты до конца месяца.

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