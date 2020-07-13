Вы – опытный независимый разработчик программного обеспечения и потратили немало времени на разработку программ, обеспечивающих уникальные решения различных проблем. Продажи созданного вами программного обеспечения должны идти без проблем, не так ли? Однако сегодня на рынке программного обеспечения наблюдается огромная конкуренция со стороны крупных мировых корпораций и популярных программных решений, например как Касперский или Windows 10 – поэтому крайне важно, чтобы ваш продукт выгодно отличался на фоне других. Также вам необходимо обеспечить как высокое качество, так и установить правильную цену на свой продукт и услуги.

Готовы ли вы начать расширять свой бизнес и наблюдать за повышением объёмов продаж программного обеспечения? Эксперты в сфере IT-услуг из компании Volmax составили четыре совета, которые помогут организовать успешные продажи программного обеспечения в интернете.

1 Научитесь понимать своих покупателей

Возможно, наиболее важным элементом продаж программного обеспечения является изучение и понимание клиентов. Проанализируйте своих нынешних клиентов и опробуйте дать им обобщённое определение – кто они такие? Вы продаёте специфическое программное обеспечение, адресованное небольшой целевой аудитории? Вы продаёте свой продукт крупным, средним или небольшим компаниям? Набросайте детальные профили заказчиков по каждой позиции продаваемого вами программного обеспечения.

Выстройте взаимоотношения с клиентами

После того как вы уясните для себя, кто именно покупает ваше программное обеспечение, вы можете приступать к разработке стратегии продаж и написанию маркетинговых планов для охвата целевой аудитории клиентов. Частью данного плана должно стать построение прочных отношений со своими клиентами. Именно эти отношения помогут поднять степень удовлетворённости пользователей, повысить лояльность клиентов и обеспечить привлечение новых потенциальных клиентов.

2 Придайте своему программному обеспечению «человеческое лицо»

Вне зависимости от типа продаваемого вами программного обеспечения очень важно, чтобы люди ощущали связь с вами и вашим продуктом. Включите творческую фантазию и напишите красивый текст, описывающий конкретную ситуацию, которая может возникнуть в реальности, – так, чтобы ваши клиенты увидели вашу вовлечённость и сопереживание. А в конце дайте понять, что ваше программное обеспечение поможет решить данную проблему лучше, чем это сделала бы продукция ваших конкурентов.

Используете персонализированный маркетинг

Применяйте стратегию персонализированного маркетинга, которая поможет вам ещё больше «очеловечить» свои отношениям с заказчиками. Обращаясь к своим клиентам на персональном уровне, вы сможете увеличить коэффициент конверсии и удержания. Одним из действенных способов сделать это является разработка интересного и информационного контента, который считается одной из наиболее эффективных стратегий оптимизации маркетингового плана. Посетители вашего сайта желают видеть там всю необходимую информацию о вашем программном обеспечении, которая рассказывает им об их проблемах.

3 Сделайте чёткое и правильное описание функциональных особенностей и конкурентных преимуществ

Возможно, ваши потенциальные заказчики знают, что именно делает ваше программное обеспечение, однако понимают ли они все его функциональные особенности и конкурентные преимущества? И то, и другое – является важным и может оказать существенное влияние на объёмы продаж ваших программных продуктов. Набросайте список преимуществ вашего программного обеспечения – чего именно смогут достичь ваши клиенты, используя ваш продукт? Затем набросайте список функциональных особенностей – что такого могут делать ваши клиенты, используя ваш продукт, и каких функций не хватает в продуктах ваших конкурентов?

Сравнительные таблицы

Одним из действенных способов, позволяющих подчеркнуть функциональные особенности и преимущества вашего программного обеспечения, является использование сравнительных таблиц, которые помогают заказчику сравнивать ваше программное обеспечение с продукцией ваших конкурентов. Правильная разработка сравнительных таблиц добавит дополнительный смысл в вашу маркетинговую стратегию, а также поможет вашим клиентам понять, что они делают правильный выбор, покупая именно ваше программное обеспечение.

Используйте обучающие видео

Создавайте и размещайте на своём сайте видео, которые показывают вашим заказчикам, каким образом следует использовать ваше программное обеспечение. Визуальные материалы очень часто способны объяснять лучше, чем текст, однако они должны быть простыми и понятными, чтобы не тратить драгоценное время ваших клиентов.

4 Удовлетворённость клиентов

Удовлетворение потребностей клиентов – это, в том числе, и снижение степени беспокойства и озабоченности людей разными вопросами, связанными с покупкой вашего программного обеспечения. Вам необходимо не только убедить людей в том, что ваш софт имеет высокую ценность, вы должны также заверить их в том, что ваш сервис также выполняет то, что вы обещаете.

Гарантия возврата денег

Применение политики гарантии возврата денег может значительно улучшить уровень обслуживания клиентов. Предоставление вашим клиентам 60-90 дней для принятия окончательного решения о том, подходит ли им вам ваше программное обеспечение, повышает степень доверия к продукту и оптимизирует обслуживание клиентов. Маркетинговая статистика показывает, что 93% покупателей с большей вероятностью сделают повторную покупку, получив перед этим отличный сервис.

Облегчите клиентам связь с вами

Клиенты желают иметь возможность связи с продавцом программного обеспечения, дабы воспользоваться ею в случае возникновения у них вопросов или проблем. Одного лишь адреса электронной почты для этого недостаточно. Добавьте в раздел «Контакты» номер телефона службы поддержки – и вы увидите, насколько вырастут продажи!

Поддержка в режиме 24/7

Скорее всего, у 99% покупателей вашего программного обеспечения не возникнет необходимость пообщаться с вами после покупки. Однако само понимание того, что вы доступны для такого общения, поможет завоевать доверие клиентов. Если у вас нет возможности находиться на связи в режиме 24/7 лично – передаете эту функцию кому-либо на аутсорсинг.

Заключение

Программное обеспечение играет очень важную роль практически на всех отраслевых рынках. Ценность и преимущества именно вашего программного обеспечения огромны – оно даёт компаниям прекрасную возможность упростить многие из своих операций и предлагает экономически эффективные решения для своих бизнес-процедур.

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