13 июля провайдер Интернета и кабельного телевидения Сеть Ланет предоставил корреспонденту Mediasat комментарий относительно информации о давлении медиахолдинга «1+1 media» на провайдеров кабельного телевидения, в частности на Сеть Ланет.

Сеть Ланет сообщает, что «1+1 media» прибегает к неконкурентным методам борьбы с малыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров.

К руководству Сети Ланет поступил телефонный звонок от Андрея Мальчевского, директора департамента дистрибуции и развития сети вещания группы «1+1 media». В разговоре представитель медиагруппы настаивал на отключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. В частности, в перечень таких каналов попадают: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, EkoTV, Малятко, Niki Kids, Niki Junior, EUMusic, 4ever music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества (копия прилагается ниже).

Получив такое письмо, датированное 23.06.2020, Сеть Ланет попыталась разрешить ситуацию и предложила «1+1 media» отозвать расторжение договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения.

Провайдер утверждает, что прямое давление со стороны «1+1 media», которая пользуется своим положением на рынке, имеет целью нанести ущерб малым «нишевым» телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей. Сеть Ланет сотрудничает с независимыми украинскими вещателями руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенные условия сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала.

Вмешательство «1+1 media» в хозяйственную деятельность Сети Ланет неприемлемо, а также препятствует добропорядочным отношениям с другими игроками рынка. В связи с этим Сеть Ланет призывает коллег по рынку, также подвергающихся давлению, медийное сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Компания требует у руководства «1+1 media» воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей. Со своей стороны Сеть Ланет стремится продолжать ретрансляцию и «1+1», и «Солнце», и всех других телеканалов в рамках текущего наполнения пакетов и руководствуясь заключенными ранее договорам.

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Сеть Ланет входит в ТОП-3 на рынке кабельного телевидения и ТОП-7 провайдеров Украины, является лидером гигабитного Интернета и обслуживает более 250 000 абонентов в 8 областях Украины.

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