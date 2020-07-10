Киевстар и Vodafone Украина подписали меморандум о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры. Операторы пришли к такому решению с целью ускорить развертывание 4G в стране, передает Экономическая Правда.

Согласно данным, совместное использование инфраструктуры позволит охватить связью 4G большее количество населенных пунктов, избегая дублирования. Таким образом процесс развертывания сети четвертого поколения в Украине может значительно ускориться.

Теперь Киевстар и Vodafone должны определить участки, в которых организуют совместное использование. Приступить к реализации своего проекта операторы планируют ближе к концу года, когда получат одобрение государства.

Напомним, в прошлом месяце Офис Президента сообщал, что послепризыва Владимира Зеленского мобильные операторы ускорили разворачивание сетей мобильной связи четвёртого поколения.

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