SES будет предоставлять видеоуслуги для BBC Studios (BBCS) и ее дочерней компании UKTV. Оператор займётся воспроизведением и дистрибуцией контента, а также услугами видео по запросу, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, BBC Studios и UKTV выбрали именно SES, поскольку именно эта компания предлагает услуги, полностью соответствующие требованиям студии. Стороны подписали многолетний контракт на управление услугами воспроизведения и дистрибуции на более чем 50 каналах линейного вещания.

Как сказано в пресс-релизе, SES будет доставлять контент BBCS и UKTV в сети филиалов по всему миру и, в том числе, в Великобританию. Данные услуги будут базироваться на Европейских глобальных службах доставки SES, а всю инфраструктуру вещания будет обеспечивать новый объект SES в парке Стокли (Stockley Park) в Лондоне и вещательная площадка SES в Мюнхене, которая контролирует операционное управление.

«Наша британская и глобальная аудитории вместе с рекламодателями ожидают получать услуги безупречного качества, а в трансформирующемся мире вещания нам нужна гибкость и реагирование на изменчивые потребности аудитории. Сделав выбор в пользу SES, мы, по нашему мнению, нашли партнера, который является преданным идее обеспечения инновационных решений и потребностей нашего бизнеса, стремясь в будущее», – сказал Маркус Артур, президент BBC Studios в Велекобритании и Ирландии, и генеральный директор UKTV.

Напомним, в прошлом месяце глобальный спутниковый оператор SES заявил о смене руководства. В отставку ушел гендиректор SES Video и директор по юридическим вопросам компании.

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