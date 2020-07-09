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Британский теле- и радиожурналист Дэвид Гамильтон опубликовал вторую книгу, посвящённую радио-индустрии. Книга вышла под названием «Commercial Radio Daze» («Очарование от коммерческого радио»), сообщает Radio Today.

В своей книге Дэвид рассказывает увлекательную историю развития индустрии радиовещания в Великобритании за последние 30 лет, наполненную рождением новых станций и их закрытиями, слияниями и поглощениями. Рассказ Дэвида иллюстрируется фотографиями звёзд музыкальной сцены и ди-джеев, с которыми ему приходилось работать.

Ранее «Дидди» (как ещё называют Дэвида Гамильтона) опубликовал книгу о золотых днях истории радиостанции Radio One – «Golden Days of Radio One».

Медиа-эксперт Дэвид Ллойд, специализирующийся на истории радио, пишет: «Я думаю, что книга получит неплохой отклик у читательской аудитории, интересующейся развитием индустрии. Многим будет интересно узнать о вкладе, внесённом Дэвидом в развитие успеха радиостанций, с которыми ему посчастливилось сотрудничать».

Основатель компании «VIP Broadcasting» Крис Вези говорит: «Знания и многолетний опыт Дэвида в бизнесе делают его мнение достойным внимания».

А Стюарт Фрэнсис, бывший председатель правления ассоциации Independent Radio Companies, добавляет: «Эту книгу необходимо прочитать каждому, кто слушал радиостанцию ILR или работал на ней в разгар её успеха».

Книгу «Commercial Radio Daze» можно заказать через Amazon.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.