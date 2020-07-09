Британский теле- и радиожурналист Дэвид Гамильтон опубликовал вторую книгу, посвящённую радио-индустрии. Книга вышла под названием «Commercial Radio Daze» («Очарование от коммерческого радио»), сообщает Radio Today.

В своей книге Дэвид рассказывает увлекательную историю развития индустрии радиовещания в Великобритании за последние 30 лет, наполненную рождением новых станций и их закрытиями, слияниями и поглощениями. Рассказ Дэвида иллюстрируется фотографиями звёзд музыкальной сцены и ди-джеев, с которыми ему приходилось работать.

Ранее «Дидди» (как ещё называют Дэвида Гамильтона) опубликовал книгу о золотых днях истории радиостанции Radio One – «Golden Days of Radio One».

Медиа-эксперт Дэвид Ллойд, специализирующийся на истории радио, пишет: «Я думаю, что книга получит неплохой отклик у читательской аудитории, интересующейся развитием индустрии. Многим будет интересно узнать о вкладе, внесённом Дэвидом в развитие успеха радиостанций, с которыми ему посчастливилось сотрудничать». Основатель компании «VIP Broadcasting» Крис Вези говорит: «Знания и многолетний опыт Дэвида в бизнесе делают его мнение достойным внимания». А Стюарт Фрэнсис, бывший председатель правления ассоциации Independent Radio Companies, добавляет: «Эту книгу необходимо прочитать каждому, кто слушал радиостанцию ILR или работал на ней в разгар её успеха».

Книгу «Commercial Radio Daze» можно заказать через Amazon.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.