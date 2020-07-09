Вот уже более месяца в сети вещает онлайн-радиостанция, работающая эксклюзивно для членов экипажей авиалиний всего мира. Об этом сообщает Radio Today.

Радиостанция CCFM On Air начала свою работу в разгар пандемии коронавируса – 25 мая текущего года, избрав в качестве своей целевой аудитории 100 000 бортпроводников и их коллег по «авиационному цеху».

Проект является детищем Деборы Хенли, работающей в качестве стюардессы, и бывшего старшего стюарда компании British Airways (и по совместительству – ветерана радио-индустрии) Деля Уилдена.

Оба они убеждены в том, что члены экипажей воздушных суден нуждаются в общении друг с другом – в особенности, в период пандемии коронавируса.

Комментируя запуск онлайн-радиостанции, Дебора Хенли отметила: «Мы переживаем очень непростые времена одиночества, особенно сильно сказавшиеся на сотрудниках авиакомпаний, которые сейчас сидят дома и вынуждены сутками торчать в социальных сетях, дающих им хоть какое-то общение, — в то время как они привыкли находиться на работе и общаться с коллегами и клиентами». «Я уже давно думала о том, что бортпроводникам и членам экипажа воздушных суден просто таки необходимо иметь собственную радиостанцию, вещающую в Интернете и разговаривающую на одном языке с ними. И сейчас – самое время для её запуска, так как многие представители данной профессии сильно обеспокоены касательно своего будущего, своей работы. И в первую очередь мы будем рассказывать в своём эфире о всех новых вакансиях в этой сфере».

Дебора и Дель уже заручились поддержкой от приглашённых ведущих и авторов программ, среди которых, в частности, бывшая актриса сериала «Биение сердца» Триша Пенроуз, Лео Джонс — звезда популярного телевизионного реалити-шоу «Авиалиния» от easyJet, Эмма Кенни из семейства «Это утро» телеканала ITV и местный радиоведущий Марк Джонсон. Лео и Катрина из шоу «Авиалиния» канала Airline также находятся на борту.

Дель, который в настоящее время работает ведущим на радиостанции Radio Wirral, заявил: «У нас есть сильная команда энтузиастов, работающих вместе, и я уверен в том, что эфир CCFM On Air придётся по душе моим коллегам по всему миру. Это отличная возможность поддерживать связь и делиться музыкой, смешными историями и любыми проблемами или сложностями, которые у нас могут возникнуть. Несмотря на то, что проект, в первую очередь, адресован бортпроводникам, к нам смогут присоединяться также представители других отделов авиационной отрасли, поскольку мы являемся одной большой авиационной семьёй».

С момента запуска проект CCFM On Air финансируется из частных источников, однако, создатели Интернет-радиостанции уже ищут спонсоров, рекламодателей и партнёров, которые помогут им поддерживать работу службы.

Сайт проекта CCFM On Air — ccfmonair.com. По этому же адресу можно найти ссылку на вещание.

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