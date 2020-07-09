Британская радиостанция Classic FM пригласила сэра Трэвора МакДональда в качестве ведущего специального цикла из четырёх программ, которые будут выходить в эфире радиостанции по воскресеньям, начиная с 12 июля. Об этом сообщает Radio Today.

Цикл будет носить название «Sir Trevor McDonald’s Headliners» («Хэдлайнеры сэра Трэвора МакДональда») и будет посвящён выдающимся музыкантам, чьи имена регулярно упоминаются в заголовках новостей по всему миру.

Героями программ цикла станут, в частности, виолончелистка Жаклин Дю Пре, певица Мария Каллас и дирежёр, пианист и композитор Андре Превин, а также виолончелист Шеку Канне-Мейсон, пианистка Марта Аргерих и скрипач Максим Венгеров.

Сэр Трэвор МакДональд говорит: «Я уже очень давно мечтал вести программы о музыке, которую я люблю, поэтому я с огромным воодушевлением встретил предложение, поступившее мне от радиостанции Classic FM. И сейчас я с нетерпением жду того момента, когда я начну рассказывать слушателям о величайших музыкальных произведениях мира и делиться с ними историями, связанными с ними».

В первом выпуске программы, которая пройдёт при участии дирижёра Джона Барбиролли и симфонического оркестра Хале, сэр Тревор также поведает о дирижёре и музыканте Даниэле Баренбойме, великой американской оперной певице Джесси Норман и скрипачах-виртуозах – Иегуди Менухине и Стефане Граппелли.

Управляющий редактор радиостанции Classic FM Фил Нойс комментирует: «Сэр Трэвор МакДональд – один из самых популярных ведущих и дикторов в Великобритании, он имеет стаж безупречной работы на протяжении 60 лет. Поэтому мы очень рады видеть его в составе команды радиостанции Classic FM, в эфире которой он сможет рассказывать о столь горячо любимой им классической музыке. Его новый цикл программ станет чествованием самых выдающихся хэдлайнеров мира классической музыки – многих из них сэр Трэвор знает лично. И я твёрдо уверен в том, что все 5.5 миллиона слушателей, еженедельно настраивающихся на волны нашей радиостанции, с огромной радостью будут слушать в эфире Classic FM программы этой воистину легендарной личности из мира радио».

Программа «Sir Trevor McDonald’s Headliners» будет выходить на волнах радио Classic FM каждое воскресенье, с 12 июля по 2 августа, с 21:00 до 22:00 по Лондонскому времени.

Радиостанция Classic FM, входящая в медиагруппу «Global», существует с 1992 года и является единственной британской радиостанцией, которая круглосуточно транслирует классическую музыку. Станция вещает на всей территория Великобритании в аналоговом режиме на FM-частотах от 100 до 102 МГц, в цифровом стандарте T-DAB и в сетях кабельного телевидения. За пределами Великобритании её программы можно слушать через сайт classicfm.com, в приложении Global Player, а также через спутники — Astra 2G (Eutelsat 28G), 28.2° в.д. в Европе и Superbird C2, 144.0°в.д. в Японии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.