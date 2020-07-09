1+1 media будет претендовать на управление активами Украинского Медиа Холдинга (UMH). 1+1 Интернет (входит в 1+1 media) поучаствует в конкурсе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений(АРМА), передает НВ.

Согласно данным, всего на участие в конкурсе на управление активами UMH подали документы пять участников. Заявки на участие в конкурсе принимались до 3 июля.

Победитель конкурса будет управлять:

корпоративными правами 72 юридических лиц;

акциями 7 юридических лиц;

имущественными правами интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенными 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг;

недвижимым имуществом (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса);

движимым имуществом (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Напомним, в феврале радиостанция «Наше радио», входящая ранее в медиахолдинг UMH, перешла под управление радиохолдинга TAVR Media.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.