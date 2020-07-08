Министерство цифровой трансформации работает над законопроектом, призванным ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации. Вместо НКРСИ будет создан новый регуляторный орган, передает InternetUA.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, необходимость учредить нового регулятора возникла от того, что вышли сроки выполнения обязательств по реформе регуляторной политики.

«Учитывая то, что Соглашение об ассоциации вступило в силу 01.09.2017, сроки для Украины для выполнения обязательств по реформе регуляторной политики в сфере электронных коммуникаций, включая усиление независимости регулятора — 01.09.2021 года. Таким образом, после принятия соответствующего законодательства, в течение шестимесячного срока должны быть осуществлены практические меры по передаче полномочий от действующего органа к созданному на базе руководящих принципов европейского законодательства и лучших европейских практик новому институционально усиленному регулятору», — сообщается в записке.

Отмечается, что новый регулятор не будет копией НКРСИ. Орган будет иметь новый полномочия, перекликающиеся с европейскими.

«Принятие проекта Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций и почтовой связи Украины» позволит начать процедуры по приведению в соответствие со взятыми обязательствами Украины для создания нового конституционного независимого регуляторного органа, соответствующего требованиям времени и евроинтеграционным процессам, с целью развития сферы электронных коммуникаций и почтовой связи в Украине, создаст лучшие предпосылки для входа Украины в Единый европейский цифровой рынок, поскольку сфера электронных коммуникаций является основой для развития других цифровых услуг в Украине”, — сказано в заключительной части пояснительной записки.

Напомним, на днях НКРСИ отменила собственное решение о снижении ставки интерконнекта. Теперь регулятор рассмотрит похожий проект.

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