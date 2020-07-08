Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил трансляцию запрещенных в Украине иностранных телеканалов в двух отелях Хмельницкой области. Об этом говорится на сайте регулятора.

Речь идёт об отелях «Леон» города Летичев и «ОК» города Шепетовка. В первом была зафиксирована незаконная трансляция российских каналов «Россия-24», Russia Today TV и TBN. Во втором отеле осуществляли показ сразу семи запрещенных телеканалов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», «Союз», «ТНТ», «TBN».

Отмечается, что администрация отелей прекратила трансляцию запрещенных каналов после того, как с ними была проведена разъяснительная беседа.

Напомним, на прошлой неделе Нацсовет расширил перечень разрешенных в Украине иностранных программ. К списку были добавлены каналы History2 EU и tviQ.

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