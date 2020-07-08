Киберполиция пресекла деятельность жителя Житомирской области, мешающего работе мобильных операторов. Нарушитель проводил манипуляции с трафиком, подменяя международный на псевдонациональный, говорится на сайте Киберполиции.

Согласно данным, фигурант 1985 года рождения разместил большое количество точек со специальным оборудованием. В этом оборудовании находилось более 1,5 тысячи сим-карт украинских операторов для подмены трафика.

«Оборудование было настроено на прием входящих вызовов из-за границы с дальнейшим перенаправлением под видом псевдонациональных в обход Международного центра коммутации. Таким образом международные вызовы тарифицировались как национальные», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства нарушителя, обнаружив технику, стартовые пакеты, мобильные телефоны и оборудование для совершения подмены трафика. Общий ущерб от действий злоумышленника составил более полмиллиона гривен.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы лиц, содействовавших работе псеводооператоров «Л/ДНР». Злоумышленники осуществляли незаконную маршрутизацию.

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