«Медиа Группа Украина» приступила к объединению OLL.TV и Xtra TV. В планах группы — предоставить доступ к качественному контенту всем украинцам, передает Телекритика.

Согласно данным, руководить проектом со стороны «Медиа Группы Украина» будет Юлия Трибушная. Директором обоих юридических лиц брендов OLL.TV и Xtra TV будет Юрий Чередничок.

По словам директора по стратегии и развитию бизнеса Федора Гречанинова, главное целью проекта будет организация доступа к качественному контенту для зрителей в любой точке Украины, независимо от типа приема. А при помощи единого оператора украинцы смогут подобрать себе оптимальный тип приема.

«Возглавит руководство объединенным оператором Юлия Трибушная, которая ранее руководила дивизионом Pay TV&Digital в холдинге StarLightMedia. Юрий Чередничок будет отвечать за продажи и коммуникации с клиентами. Направление контентной стратегии будет развивать Виталий Чирков. Николай Корецкий будет управлять разработкой и поддержкой программного обеспечения платформ. Андрей Орнатский будет заниматься маркетингом. Александр Ремезовский будет отвечать за переговоры с правообладателями контента, продолжая управлять дистрибуцией телеканалов и платформ МГУ», — рассказал Гречанинов.

Отмечается, что первые шаги к своей цели новая команда уже сделала. Например, они запустили новую тарифную сетку сервиса OLL.TV – oll inclusive. Как утверждает Федор Гречанинов, новые тарифы получили много положительных отзывов.

Напомним, «Медиа Группа Украина» отделила OLL.TV от Xtra TV и дистрибуции каналов в начале прошлого года. Лицензия сервиса была передана в юридическое владение телекоммуникационной группы Vega.

А уже в октябре 2019 года стало известно, что цифровая платформа OLL.TV вернется под управление «Медиа Группы Украина».

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