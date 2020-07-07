Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) запустила новый

глобальный онлайн-сервис WIPO PROOF, который помогает защитить цифровой

контент от кражи.

Это платная услуга, которая позволяет сгенерировать

специальный ключ для любого файла, подтверждающий факт его существования

на определенные дату и время. Таким образом сервис может помочь

предотвратить нарушение прав интеллектуальной собственности, а также

разрешить будущие юридические споры.

Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо”,

комментирует запуск нового сервиса WIPO и его возможное применение для

украинских правообладателей: “Мы приветствуем новые инициативы и

использование цифровых технологий, которые помогают авторам защищать

свои права. Этот инструмент позволит создать дополнительный источник

данных для фиксации времени создания объекта автором, что может в

дальнейшем быть использовано при споре о правах”.

Как работает эта технология? После регистрации в WIPO PROOF автор загружает

на сайт файл с контентом любого размера и формата (текстовый,

аудиовизуальный, графический и др.), который требует защиты от кражи. Важно

отметить, что на WIPO PROOF загружается не оригинал файла, а его хеш (сумма

данных файла, работающая как его уникальный идентификатор). Далее система

генерирует программный токен — цифровую метку даты и времени файла. По словам WIPO, токен обеспечивает своего рода цифровое нотариальное

оформление, подтверждающее факт существования того или иного произведения

на определенный момент времени, а также факт его неизменности с момента

регистрации. В результате автор получает надежное подтверждение создания

своего произведения, которым он пока не готов поделиться публично, и которое

может быть не завершено.

Для создания токенов WIPO PROOF используется технология инфраструктуры

открытых ключей (PKI). Это хорошо зарекомендовавшая себя криптографическая

технология, работающая в соответствии с европейскими стандартами электронной

идентификации eIDAS, которые считаются одними из самых надежных и строгих в

мире. Купить токены WIPO PROOF можно как по отдельности (20 швейцарских

франков = 562 грн за один), так и комплектом с двухлетним сроком действия по

более выгодной цене (190 швейцарских франков = 5472 грн за 10 токенов). После

обработки платежа токен генерируется за считанные секунды, и цифровой

отпечаток файла может быть немедленно загружен. Он хранится на серверах WIPO в Швейцарии.

“В условиях глобальной цифровой экономики способность доказать факт

обладания интеллектуальными активами имеет определяющее значение. WIPO PROOF помогает изобретателям и авторам лучше защитить результаты своего

труда и является большим шагом на пути развития пакета услуг WIPO,

отвечающих потребностям цифровой экономики” — заявил генеральный

директор WIPO Фрэнсис Гарри.

Посмотреть видеоролик с участием Фрэнсиса Гарри и ознакомиться с

технологическими подробностями в работе сервиса можно здесь.

Однако следует иметь в виду, что WIPO PROOF не заменяет регистрацию права

на интеллектуальную собственность и не может быть приравнен к

соответсвующим национальным и международным реестрам. Сервис служит

механизмом тестирования и защиты активов, доказывая, что файл существовал на

определенный момент. Но не гарантирует, что информация в файле верна, или

что владелец является автором произведения.

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