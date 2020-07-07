Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) запустила новый
глобальный онлайн-сервис WIPO PROOF, который помогает защитить цифровой
контент от кражи.
Это платная услуга, которая позволяет сгенерировать
специальный ключ для любого файла, подтверждающий факт его существования
на определенные дату и время. Таким образом сервис может помочь
предотвратить нарушение прав интеллектуальной собственности, а также
разрешить будущие юридические споры.
Вячеслав Миенко, руководитель антипиратской инициативы “Чистое небо”,
комментирует запуск нового сервиса WIPO и его возможное применение для
украинских правообладателей: “Мы приветствуем новые инициативы и
использование цифровых технологий, которые помогают авторам защищать
свои права. Этот инструмент позволит создать дополнительный источник
данных для фиксации времени создания объекта автором, что может в
дальнейшем быть использовано при споре о правах”.
Как работает эта технология? После регистрации в WIPO PROOF автор загружает
на сайт файл с контентом любого размера и формата (текстовый,
аудиовизуальный, графический и др.), который требует защиты от кражи. Важно
отметить, что на WIPO PROOF загружается не оригинал файла, а его хеш (сумма
данных файла, работающая как его уникальный идентификатор). Далее система
генерирует программный токен — цифровую метку даты и времени файла. По словам WIPO, токен обеспечивает своего рода цифровое нотариальное
оформление, подтверждающее факт существования того или иного произведения
на определенный момент времени, а также факт его неизменности с момента
регистрации. В результате автор получает надежное подтверждение создания
своего произведения, которым он пока не готов поделиться публично, и которое
может быть не завершено.
Для создания токенов WIPO PROOF используется технология инфраструктуры
открытых ключей (PKI). Это хорошо зарекомендовавшая себя криптографическая
технология, работающая в соответствии с европейскими стандартами электронной
идентификации eIDAS, которые считаются одними из самых надежных и строгих в
мире. Купить токены WIPO PROOF можно как по отдельности (20 швейцарских
франков = 562 грн за один), так и комплектом с двухлетним сроком действия по
более выгодной цене (190 швейцарских франков = 5472 грн за 10 токенов). После
обработки платежа токен генерируется за считанные секунды, и цифровой
отпечаток файла может быть немедленно загружен. Он хранится на серверах WIPO в Швейцарии.
“В условиях глобальной цифровой экономики способность доказать факт
обладания интеллектуальными активами имеет определяющее значение. WIPO PROOF помогает изобретателям и авторам лучше защитить результаты своего
труда и является большим шагом на пути развития пакета услуг WIPO,
отвечающих потребностям цифровой экономики” — заявил генеральный
директор WIPO Фрэнсис Гарри.
Посмотреть видеоролик с участием Фрэнсиса Гарри и ознакомиться с
технологическими подробностями в работе сервиса можно здесь.
Однако следует иметь в виду, что WIPO PROOF не заменяет регистрацию права
на интеллектуальную собственность и не может быть приравнен к
соответсвующим национальным и международным реестрам. Сервис служит
механизмом тестирования и защиты активов, доказывая, что файл существовал на
определенный момент. Но не гарантирует, что информация в файле верна, или
что владелец является автором произведения.