Франция будет агитировать местные телекоммуникационные компании не использовать оборудование Huawei. При этом власти страны не станут полностью запрещать технологии китайского производителя, передает ITC.

Согласно данным, ранее Франция планировала отстранить Huawei от своей мобильной сети, поскольку та обрабатывает многочисленные личные данные граждан, потому возможная слежка извне вызывает особые опасения.

Тем не менее, пойти на такой шаг власти не могут, ибо от этого пострадают операторы Bouygues Telecom и SFR, чья инфраструктура наполовину поддерживается Huawei. В связи с этим, заявил глава французской Национальной службы защиты информации (ANSSI) Гийом Пупар, операторы, уже использующие технологии китайского производителя, получат разрешения на 3-8 лет.

Напомним, в США намерены усилить конкурентную борьбу с китайской компанией Huawei. Вероятно, для этого Америка может выкупить европейские компании Ericsson и Nokia.

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