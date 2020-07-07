Из законопроекта «О медиа» изъяли часть, касающуюся регулирования иностранных сервисов и соцсетей. Об этом пишет Media Business Report.

Согласно данным, зарубежные сервисы общего доступа вроде Amazon или Netflix были исключены из списка платформ, подпадающих под регуляцию на территории Украины, согласно законопроекта «О медиа». Соответственно, налогообложение им больше не грозит.

«Из перечня условий применения проекта изъяты положения о критериях доступности сервиса на территории Украины и возможности оплаты их гражданами или юридическими лицами Украины на территории Украины», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что правительство Украины рассматривает законопроект, в котором прописано налогообложение компаний, предоставляющих электронные услуги и не являющихся резидентами нашей страны.

Налог на добавленную стоимость должен был составлять 20% и быть включенным в стоимость электронных услуг.

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