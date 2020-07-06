Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы лиц, содействовавших работе псеводооператоров «Л/ДНР». Злоумышленники осуществляли незаконную маршрутизацию трафика, сказано на сайте СБУ.

Согласно данным, нелегальный бизнес устроили жители Киева и Житомира. С помощью специального оборудования и ПО они подменяли номера, выдавая международный трафик псеводооператоров «Феникс» и «Лугаком» с России и «Л/ДНР» за звонки по Украине.

Совместно с Киберполицией, Нацполицией и Генпрокуратурой СБУ провела ряд мероприятий для того, чтоб обнаружить мошенников. Были проведены обыски, в ходе которых обнаружились документальные материалы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Отмечается, что такие действия злоумышленников вредят репутации нашего государства как надёжного международного партнёра в сфере организации связи и защиты мировых интересов.

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