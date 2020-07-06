Французские мобильные операторы обеспечили LTE-покрытие в метро Парижа. Об этом пишет Content-Review.

Согласно данным, строительством занимались операторы Bouygues Telecom, Free Mobile, SFR и Orange. Для создания сети было проложено 300 километров кабелей, установлено 3000 антенн, оборудовано 280 помещений с оборудованием.

Всего была установлена 321 базовая станция. Теперь связью 4G обеспечены 304 платформы метро и туннели.

В то же время в Украине мобильные операторы запустили 4G ещё на восьми станциях киевского метро.

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