Немецкое подразделение Discovery выкупит местный эфирный телеканал. Для того, чтоб сделка состоялась, необходимо получить разрешение телеком-регулятора Германии, передает Телеспутник.

Согласно данным, возможность покупки канала Tele 5 Discovery Deutschland обсуждала с медиакомпанией Leonine. Стоимость сделки не разглашается.

Discovery пошла на эту сделку, чтоб получить новую аудиторию и привлечь больше рекламодателей. Вместе с каналом компания получит доступ к контенту, созданному Leonine.

Отмечается, что после продажи Tele 5 Leonine планирует переключиться на другие направления своего бизнеса — производство, дистрибуцию и лицензирование контента.

Напомним, на прошлой неделе Discovery расширила вещание в Тропической Африке. Компания подписала соглашение на дистрибуцию с местным провайдером StarTimes.

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