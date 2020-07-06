Eutelsat провер ребрендинг. Спутниковый оператор обновил логотип, передает Телеспутник.

Как отметили в компании, новая айдентика обусловлена развитием оператора и соответствует его стратегической эволюции.

«Новая айдентика воплощает нашу страсть, инновации, технологическое совершенство и новаторский дух. Она отражает нашу ориентацию на новые рынки, где наша способность предоставлять услуги связи за пределами земной инфраструктуры в сочетании с сервисами с высокой добавленной стоимостью создает бесконечные возможности для наших клиентов», — сообщили в Eutelsat.

Отмечается, что Eutelsat существует с 1977 года, в 2001 году компания стала частной. Всего у оператора насчитывается 39 космических аппаратов в спутниковой группировке.

Напомним, в январе текущего года полностью электрический спутник Eutelsat 7C был введен в эксплуатацию и начал обслуживать клиентов в странах Африки, Европы, Ближнего Востока, а также в Турции.

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