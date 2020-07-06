Распространенная в Украине практика выплат провайдерам за включение телеканалов в пакеты услуг может обходиться последним в 1,5 миллиона гривен в месяц. Об этом пишет НВ Бизнес.

По словам руководителя направления ТВ-решений компании Cosmonova Максима Кравчука, «плата за зрителя» — явление весьма нередкое в Украине. В основном, к таким действиям прибегают новостные каналы.

А как говорит эксперт ТВ-рынка Александр Глущенко, за включение в сети провайдера часто платят «партийные» и религиозные телеканалы, а также телемагазины. Более того, они даже уточняют номер канала и частоту ретрансляции, оплачивая на годы вперёд, чтоб гарантировано получить доступ к зрителю.

Отмечается, что за такую услугу отдельные телеканалы платят провайдерам от 10 до 50 копеек в месяц за одного абонента. По подсчётам медиаюриста Андрея Соломахи, если телеканал нацелился на 50% всего населения страны, присутствие в кабельных сетях обойдется ему 750−850 тысяч гривен ежемесячно.

«При желании максимально«отработать аудиторию» телеканал будет тратить около 1,5 миллиона гривен в месяц за присутствие в кабельных сетях ТВ-провайдеров», — пишет ресурс.

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