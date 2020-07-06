В Азербайджане может сократиться количество телеканалов. Об этом заявил председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Исмет Саттаров, передают Vesti.az.
По словам Саттарова, произойти это может по экономическим причинам. Прогнозов касательно увеличения он на даёт.
Кроме того, председатель НСТР отметил важность либерального подхода п лицензированию. По его мнению, вещатели с малым охватом аудитории (интернет-ТВ, кабельное, IPTV) могут получать разрешение на работу по упрощённой процедуре, поскольку в специальном тендере нет необходимости.
В случае же нарушения законодательства, телеканал будет получать наказание, отметил Саттаров. Однако, по его словам, регулятор не намерен применять слишком строгие меры — новый закон будет стремиться к европейским стандартам.