Петиция против внедрения 5G на сайте президента набрала 25 000 голосов. Теперь администрация обязана ее рассмотреть, передает AIN.UA.

Согласно данным, авторы петиции просят не внедрять в Украине связь пятого поколения из-за ее якобы негативного влияния на здоровье. Петиция набрала необходимое количество голосов, поэтому власти обязаны ответить на нее.

Недавно подобная петиция набрала необходимое количество голосов в Черкассах. Местный горсовет также обязан ее рассмотреть.

Такие петиции стали появляться под влиянием нашумевшей конспирологической теории о том, что 5G вызывает коронавирус. Ее сторонники верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм.

В связи с этим люди в Британии, Нидерландах, Новой Зеландии и Польше стали массово уничтожать оборудование сети пятого поколения. При этом на сегодня нет никаких доказательств вредного воздействия 5G на человека. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что если придерживаться установленных государствами санитарных норм по э\м-излучению, риски для здоровья не ожидаются.

Напомним, в прошлом месяце американские исследователи представили окончательные данные анализа отчётов о воздействии 5G на здоровье человека. Учёные признали все теории о негативном влиянии технологии фейком.

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