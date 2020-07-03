Мобильные операторы запустили 4G ещё на восьми станциях киевского метро. Теперь связь четвертого поколения доступна на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сирец, Дорогожичи и Лукьяновская, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

Согласно данным, запуск 4G на новых станциях стал возможен благодаря продуктивному сотрудничеству трёх мобильных операторов. В частности, пока метро не работало из-за карантина, мобильная тройка смогла эффективно использовать эту возможность и ускорить процесс обеспечения метрополитена связью четвертого поколения.

«Министерство цифровой трансформации приветствует сотрудничество трёх операторов. Их взаимодействие даёт хорошие результаты — и не только в киевском метро, а и во внедрении 4G по всей территории Украины», — отметил замглавы Минцифры по вопросам развития инфраструктуры Александр Шелест.

Также он выразил надежду, что благодаря рефармингу осенью значительно улучшится покрытие скоростным интернетом Киева и области, а вместе с тем — и всех станций местного метрополитена.

Следующим этапом станет запуск 4G на станциях Университет, Театральная, Крещатик, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Львовская Брама, Золотые ворота, Дворец спорта, Косовская и Печерская.

Отмечается, что на данный момент для работы в подземку Vodafone Украина и lifecell используют частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц. Это позволяет обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет.

«Запуск 4G в киевском метро — это яркий пример того, насколько результативным может быть сотрудничество всех операторов. Вместо того, стою строить три разные сети, инвестировать втрое больше ресурсов и времени, мы смогли договориться о совместном использовании инфраструктуры в подземке. В результате выиграли все: и абоненты, которые получили доступ к скоростным сервисам, и операторы, р город», — прокомментировал главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.

Напомним, строительство 4G в киевском метро стало возможным благодаря тому, что в марте Киевсовет наконец разблокировал этот процесс. Киевский городской совет проголосовал за установление правил сотрудничества между мобильными операторами и коммунальными службами.

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